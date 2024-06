V novej sérii kartovej hry Disney Lorcana sa rozbiehajú oslavy

Foto: Ravensburger

Foto: Ravensburger

Foto: Ravensburger

Foto: Lavensburger

Tento rok na jeseň bude navyše do vybraných stolových hier „“ pridaná limitovaná promokarta zo série „Bratislava 12. júna (OTS) – Oceňovaný vydavateľ hier, puzzle a hračiek Ravensburger oznámil vydanie najnovšej série veľmi obľúbenej zberateľskej kartovej hry. Počas dnešnej akcieodhalila spoločnosť Ravensburger podrobnosti, ktorá nielenže predstavuje nové Disneyho postavy a herné postupy, ale dáva hráčom možnosť zistiť, čo sa bude v ríši diať ďalej po porážke, po moci bažiacej, Uršuly.sa najprv objaví na pultoch v miestnych herných predajniach 9. augusta 2024 a potom 23. augusta 2024 v ďalších maloobchodných predajniach. Spoločnosť Ravensburger tiež oznámila uvedenie prémiovej kartys alternatívnou grafikou, ktorá bude po obmedzenú dobu k dispozícii v nových verziách stolovej hryoznačených špeciálnou nálepkou, a to od septembra. Táto verzia bude v predaji od septembra.V sériiorganizuje ríša Lorcana veľkú oslavu nedávneho víťazstva nad Uršulou, ktorým skončila predchádzajúca séria s názvom Ursula's Return. Zatiaľ čo sa väčšina obyvateľov Lorcany zúčastňuje vzrušujúcej zábavy, začína sa odvíjať nový príbeh. Naši Illumineeri hľadajú spôsob, ako napraviť zhoršujúce sa škody, ktoré spôsobila Uršula v strede ríše (Great Illuminary).V sériisa predstavia postavy z Disneyho filmu, napr. Vanilopka von Šmak a Oprav-to Félix. Okrem toho môžu hráči s rozvíjajúcim sa dejom očakávať nové herné postupy a nádherné grafické spracovanie - všetko je nabité elektrickou energiou, ktorá umocňuje oslavu aj zážitok z hry. Viac informácií o postupoch a ďalších kartách bude zverejnených s blížiacim sa dátumom uvedenia na trh. Všetky karty v tejto sérii je možné použiť na úpravu existujúcich balíčkov zberateľskej kartovej hryalebo na hranie s už skôr vydanými sériamiSéria zberateľskej kartovej hrybude obsahovať dva štartovacie balíčky s kombináciou smaragdových/oceľových alebo ametystových/rubínových kariet (19,99 EUR), rozširujúce balíčky ďalších kariet (5,99 EUR) a nový poklad Illumineerov (47,99 EUR). Medzi nové herné doplnky patria dve nové podložky s Mirabel z Disneyho filmua „Dokonalou mystickou bytosťou“ Belle z Disneyho filmu(19,99 EUR) a navyše *NOVÉ* zložky s deviatimi vreckami graficky stvárnené dvorným výtvarníkomNicholasom Koleom (19,99 EUR). K dispozícii budú aj obaly na karty (9,99 EUR) a krabičky na balíčky kariet (5,99 EUR) s Disneyho Tianou a Aladinom.Nová špeciálna edícia hrybude obsahovať prémiovú verziu novej karty. Hrabola prvýkrát predstavená v roku 2023 v rámci limitovanej ponuky Disney100. Opäť do príbehu privádzajú jedných z prvých Disneyho zloduchov – Vládkyňu zla, kapitána Hooka, Uršulu a princa Jána, video zdroje vhodné pre začiatočníkov a „prepracovanú“ hru na základe spätnej väzby od fanúšikov i poznatkov, ktoré tím Ravensburger získal pri vývoji systému hier Disney Villainous.Na oslavu uvedenia hry na trh v maloobchodných predajniach a herných obchodoch po celej krajine prepožičal tímsvoj povestný výtvarný štýl kartes princom Jánom. Túto kartu zberateľskej kartovej hrynájdete iba v nových verziách hry: Úvod do zla s identifikačnou nálepkou na prednej strane.Oceňovaná franšíza Villainous, uvedená na trh v roku 2018, si získala fanúšikov pre celý rad 14 hier. Rad sa neustále rozrastá a objavujú sa v ňom obľúbené postavy a príbehy zo sveta Disney, Pixar, Star Wars™ a Marvel. Každá hrasa dá hrať priamo po vybalení z krabice alebo v kombinácii s ďalšími hrami v rámci každej franšízy. Ponúka tak hráčom možnosť vžiť sa do úlohy podlých zloduchov a s radosťou si vychutnávať plnenie jedinečne zameraných cieľov. Hrysi získali uznanie za strhujúci herný dizajn, vlastné výtvarné spracovanie a charakteristické trojrozmerné figúrky.Hra, ktorá sa prvýkrát objavila na trhu v auguste 2023, je populárna zberateľská kartová hra zasadená do podivuhodnej ríše Lorcana. Hráči sa ujímajú role Illumineerov a pomocou magického atramentu privolávajú tím Disneyho postáv, ktoré sa zobrazujú v známych aj fantastických formách. Hra je navrhnutá tak, aby sa ju mohli ľahko naučiť nováčikovia, a zároveň aby ponúkala strategickú hĺbku pre skúsených hráčov. Obsahuje stovky originálnych umeleckých kúskov od Disneyho, ktoré si zberatelia zamilujú. Je vhodná pre začiatočníkov, skúsených hráčov zberateľských kartových hier i fanúšikov Disneyho. Zberateľská kartová hra Disney Lorcana zatiaľ vydala štyri série -Pre rok 2024 je naplánovaná sériaa jedna ďalšia séria. Spoločnosť Ravensburger taktiež v máji 2024 v Severnej Amerike a Európe spustila oficiálnu sériu súťaží k zberateľskej kartovej hres názvom Disney Lorcana Challenge.