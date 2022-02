V národnom projekte PRIM II. vlani pracovalo vyše 230 Rómov

Bratislava 21. februára (TASR) – V národnom projekte podpory predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a inklúzie v materských školách (NP PRIM II.) tvorili v roku 2021 Rómky a Rómovia 55,55 percenta zamestnancov. Informuje o tom splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero.



"V porovnaní s rokom 2020 je to nárast o 24 percent," uviedol splnomocnenec na sociálnej sieti, pričom upozornil na to, že zvyšovať zamestnanosť pomáha uplatňovanie dočasných vyrovnávacích opatrení.



V NP PRIM II. bolo za rok 2021 zamestnávaných 233 Rómov, z toho 215 žien a 18 mužov. V pozícii pedagogický asistent bolo zamestnávaných 124 Rómov a Rómok, v pozícii odborný zamestnanec šesť, v pozícii rodičovský asistent 100 a v pozícii riadiacich pracovníkov – koordinátorov inkluzívneho vzdelávania to boli tri ženy – Rómky. "Dočasné vyrovnávacie opatrenie sa pri výbere uchádzačov, ktorí boli zamestnaní k 31. decembru 2021, uplatnili v 206 prípadoch," dodal Hero.



NP PRIM II. je pokračovaním projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (NP PRIM I.). Cieľmi NP je vytváranie inkluzívneho prostredia v materskej škole (MŠ) i zlepšenie spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ alebo sa ich deti pripravujú na vstup do MŠ.