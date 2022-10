V NR SR mali byť poslanci s ochorením COVID-19, Šipoš to nepotvrdil

Bratislava 6. októbra (TASR) - Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš nevie o tom, že by niektorí poslanci OĽANO prítomní v Národnej rade (NR) SR boli aktuálne pozitívni na ochorenie COVID-19. Vie o niektorých, ktorí ochorenie prekonali. Deklaroval, že všetci dodržiavajú aktuálne platné nariadenia. Reagoval tak na informácie o viacerých pozitívnych poslancoch na rokovaní.



"Viem, že niektorí ochorenie COVID-19 prekonali. Tí, ktorí majú podozrenie alebo sa necítia v poriadku, chodia len na hlasovania a majú respirátory. Presný počet neviem povedať," uviedol Šipoš s tým, že informáciu o prípadných pozitívnych prípadoch preverí. "Pokiaľ mám informácie, kolegovia, ktorí sa necítia dobre, pre istotu nosia respirátor a dodržiavajú platnú legislatívu," dodal.



Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová v stredu (5. 10.) podvečer v súvislosti s informáciami o nakazených poslancoch požiadala vedenie parlamentu, aby dosiahlo nápravu a vysvetlilo zákonodarcom platné vyhlášky. "V stredu sme mali informáciu, že boli na rokovaní NR SR aj vo výboroch poslanci, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19," uviedla pre TASR. Považuje to za neprípustné, nezodpovedné a nekolegiálne. Upozornila na riziko nákazy.



Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pred štvrtkovým hlasovaním upozornil, že podľa platnej vyhlášky ÚVZ sú poslanci NR SR zahrnutí do kritickej infraštruktúry, preto sa môžu zúčastniť na rokovaní aj pri ochorení s prekrytými dýchacími cestami respirátorom. Pripomenul, že na balkóne v rokovacej sále sú zapojené hlasovacie zariadenia a miesta boli vyhradené pre nakazených poslancov. Na balkón má pritom aktuálne prístup aj verejnosť a médiá.