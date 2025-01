V NR SR rátajú s februárovou schôdzou, výroky členov vlády nekomentujú

Bratislava 22. januára (TASR) - Najbližšia riadna schôdza Národnej rady (NR) SR sa začína 4. februára, tak ako je plánované. O jej zvolaní a obsahu bude NR SR včas informovať. NR SR nebude komentovať výroky člena vlády, ktorý nemá vo vzťahu k parlamentu žiadne kompetencie. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytol odbor komunikácie Kancelárie NR SR.



O tom, že by februárová schôdza nemala byť, hovoril podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD). Následne deklaroval, že ide o jeho osobný názor, keďže vzťahy v koalícii nie sú stopercentne doriešené. To, či sa schôdza presunie z februára na marec, je podľa neho na rozhodnutí podpredsedu parlamentu povereného jeho vedením Petra Žigu (Hlas-SD).