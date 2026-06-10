Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. jún 2026Meniny má Margaréta
< sekcia Slovensko

VIDEO: V NÚDCH sa narodili siamské dvojičky, sú zrastené panvami

.
Na snímke zľava riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Peter Bartoň, prednostka DKAIM LF UK a NÚDCH Barbora Nedomová a riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Alexander Mayer počas tlačovej konferencie k novodarodeným siamským dvojičkám v Bratislave 10. júna 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. júna (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sa v utorok (9. 6.) úspešne narodili siamské dvojičky. Ide o dievčatá zrastené panvami. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer a ďalší odborníci, pod ktorých dohľadom pôrod prebehol. Ide o raritný prípad, naposledy sa podľa nich siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.



.

Neprehliadnite

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN

Kucka poprel správy o konci kariéry: Čoskoro sa vidíme na trávnikoch

ŠTARTUJE FUTBALOVÝ MUNDIAL: Prvýkrát so 48 účastníkmi a v 3 krajinách

VÍŤAZ HOKEJOVÝCH MS: V bare dal kolovať zlatú medailu, nevrátila sa