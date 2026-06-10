< sekcia Slovensko
VIDEO: V NÚDCH sa narodili siamské dvojičky, sú zrastené panvami
Správu aktualizujeme.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. júna (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sa v utorok (9. 6.) úspešne narodili siamské dvojičky. Ide o dievčatá zrastené panvami. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer a ďalší odborníci, pod ktorých dohľadom pôrod prebehol. Ide o raritný prípad, naposledy sa podľa nich siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.