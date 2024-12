V NÚDCH si deti vychutnajú štedrú večeru a dostanú darčeky

Bratislava 24. decembra (TASR) - Detskí pacienti si na Štedrý deň v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) vychutnajú večeru a dostanú darčeky. Nemocnica dokáže v prípade potreby zabezpečiť duchovné služby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.



"Náš personál v nemocnici každý rok robí pre pacientov všetko, čo môže a čo im daná situácia umožňuje, napríklad sestričky sa na večeru slávnostne oblečú, pripravia deťom darčeky, posedia si s nimi a podobne," priblížila Kamenická. Vyzdvihla, že počas adventu sa v nemocnici vyzdobujú jednotlivé kliniky, pripravuje sa program pre deti, organizujú návštevy a prichádzajú dobrovoľníci.



V nemocnici bude zabezpečená aj štedrovečerná večera podobná ako vo väčšine domácností na Slovensku. "Pacienti aj personál si pochutnajú na zemiakovom šaláte, vyprážanom rybom filé a chýbať nebudú ani voňavé oblátky, med, ovocie, džús. Kapustnica bude taktiež súčasťou obedového menu," ozrejmila hovorkyňa. Dodala, že pri prísnejších diétach pacientov sa bude podávať pečené rybie filé a zemiaková kaša s maslom.



Atmosféra je v nemocnici počas Vianoc podľa Kamenickej nezameniteľná, no vždy závisí od možností jednotlivých kliník a zdravotného stavu detí. Ako uviedla, na Klinike detskej hematológie a onkológie je takmer rodinná atmosféra, počas večere môže byť spolu aj širšia rodina. "Sviatočný večer trávia tak, ako je komu príjemnejšie - rodina na izbe alebo sa navečerajú spoločne v jedálni," vysvetlila.



Ako spresnila Kamenická, v nemocnici ostávajú počas sviatkov len deti, ktorých zdravotný stav neumožňuje prepustenie do domácej starostlivosti. "Robíme všetko pre to, aby rodičia alebo zákonní zástupcovia počas hospitalizácie mohli sprevádzať svoje deti. V súčasnosti sú návštevy povolené," poznamenala. Dodala, že snahou nemocnice je, aby každé dieťa malo pri sebe rodiča, pričom zohľadňujú kapacitné a hygienicko-epidemiologické možnosti konkrétnych pracovísk.