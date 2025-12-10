< sekcia Slovensko
V NÚDCH spustili liečbu pacientov s achondropláziou
Jediný liek na liečbu achondroplázie Voxzogo bol zaregistrovaný Európskou liekovou agentúrou 26. augusta 2021, do zoznamu kategorizovaných liekov v SR bol zaradený s účinnosťou od 1. decembra 2025.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v stredu spustili liečbu pacientov s achondropláziou - vrodenou poruchou kostí. Liečbu podali prvým desiatim deťom. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Dana Kamenická.
„Som veľmi rád, že sa nám dnes podarilo podať liečbu prvým desiatim pacientom s achondropláziou. Obrovskú radosť majú aj naši kolegovia a rodičia týchto detí. Naše pracovisko je určené na podávanie tejto liečby pre deti z celého Slovenska. Vždy je lepšie, keď sú deti liečené v centrách, kde lekári majú väčšie skúsenosti s liečbou,“ uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
Podľa vedúcej lekárky Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Ľudmily Košťálovej vynaložili rodičia pacientov, vedenie nemocnice aj rezort zdravotníctva veľké úsilie, aby mohli pacientov liečiť. „Sú to veľmi bystré deti, majú vyšší intelekt ako ostatné deti. V dospelosti dosahujú výšku 120 centimetrov a sú pre ne náročné aj bežné činnosti - ako nastúpiť do električky, nakúpiť v obchode, či nájsť si primeranú spoločnosť priateľov a iné. Dúfame, že liečba pomôže týmto deťom, aby boli šťastnejšie ako doteraz,“ poznamenala.
Kamenická ozrejmila, že prvé výsledky liečby lekári budú vidieť po prvom roku liečby. „Liečba sa podáva každý deň injekčne pod kožu až do uzávery rastových štrbín. Dieťa je sledované endokrinológom. Je to liek, ktorý pôsobí pri poruche na úrovni bunky a umožňuje, aby sa do bunky dostala informácia, aby rástli kosti do dĺžky. Liečba sa môže podávať, kým sa neuzavrú rastové štrbiny,“ spresnila.
Jediný liek na liečbu achondroplázie Voxzogo bol zaregistrovaný Európskou liekovou agentúrou 26. augusta 2021, do zoznamu kategorizovaných liekov v SR bol zaradený s účinnosťou od 1. decembra 2025.
„Som veľmi rád, že sa nám dnes podarilo podať liečbu prvým desiatim pacientom s achondropláziou. Obrovskú radosť majú aj naši kolegovia a rodičia týchto detí. Naše pracovisko je určené na podávanie tejto liečby pre deti z celého Slovenska. Vždy je lepšie, keď sú deti liečené v centrách, kde lekári majú väčšie skúsenosti s liečbou,“ uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
Podľa vedúcej lekárky Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Ľudmily Košťálovej vynaložili rodičia pacientov, vedenie nemocnice aj rezort zdravotníctva veľké úsilie, aby mohli pacientov liečiť. „Sú to veľmi bystré deti, majú vyšší intelekt ako ostatné deti. V dospelosti dosahujú výšku 120 centimetrov a sú pre ne náročné aj bežné činnosti - ako nastúpiť do električky, nakúpiť v obchode, či nájsť si primeranú spoločnosť priateľov a iné. Dúfame, že liečba pomôže týmto deťom, aby boli šťastnejšie ako doteraz,“ poznamenala.
Kamenická ozrejmila, že prvé výsledky liečby lekári budú vidieť po prvom roku liečby. „Liečba sa podáva každý deň injekčne pod kožu až do uzávery rastových štrbín. Dieťa je sledované endokrinológom. Je to liek, ktorý pôsobí pri poruche na úrovni bunky a umožňuje, aby sa do bunky dostala informácia, aby rástli kosti do dĺžky. Liečba sa môže podávať, kým sa neuzavrú rastové štrbiny,“ spresnila.
Jediný liek na liečbu achondroplázie Voxzogo bol zaregistrovaný Európskou liekovou agentúrou 26. augusta 2021, do zoznamu kategorizovaných liekov v SR bol zaradený s účinnosťou od 1. decembra 2025.