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UNIKÁT: Takúto transplantáciu obličky vykonali na Slovensku prvýkrát
Riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň ozrejmil, že operačný zákrok plánovali dlhodobejšie. Matka s dcérou boli počas hospitalizácie celý čas pri sebe.
Autor TASR
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Bratislava 8. júna (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sa po prvýkrát na Slovensku uskutočnila príbuzenská transplantácia obličky medzi matkou a dieťaťom na jednom pracovisku. Darca a príjemca boli prvý raz hospitalizovaní a operovaní v jednej nemocnici. Zároveň išlo o prvú transplantáciu detského pacienta na Slovensku, pri ktorej bola darcovská oblička odobratá robotickým systémom da Vinci. Predstavitelia NÚDCH o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.
Riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň ozrejmil, že operačný zákrok plánovali dlhodobejšie. Matka s dcérou boli počas hospitalizácie celý čas pri sebe. Doplnil, že pacientka išla deviaty deň po operácii domov bez komplikácií. Úspešnú transplantáciu zároveň považuje za dôkaz, že špičkovú medicínu možno poskytovať aj vďaka úzkej spolupráci odborníkov naprieč pracoviskami a nemocnicami.
„Ja sa veľmi profesne teším, že sme mohli túto sústavu operácií vykonať tak, ako sa na 21. storočie patrí, teda najmodernejšími technológiami. Je aj pre mňa osobne veľkým prínosom, že máme k dispozícii robotický systém. Keď sme skončili s odberom obličky u mamičky, tak sa človek z toho postaví taký pomaly oddýchnutý a môžem ísť potom na druhú sálu transplantovať. Zatiaľ čo posledných desať rokov robíme túto operáciu bez robotického systému laparoskopického omnoho náročnejšie, aj keď pacient sa má, povedal by som, porovnateľne alebo rovnako dobre,“ priblížil prednosta Klinky pediatrickej urológie NÚDCH Ján Breza. Systém da Vinci na odber obličky sa na Slovensku už v minulosti použil, avšak v tomto prípade išlo o prvý raz, čo bol takto odobratý orgán transplantovaný dieťaťu.
Prvá príbuzenská transplantácia obličky medzi matkou a dieťaťom na jednom pracovisku predstavuje podľa NÚDCH významný krok v rozvoji detskej transplantačnej medicíny na Slovensku. Podľa nemocnice potvrdila, že spojenie špičkovej medicíny, moderných technológií a úzkej spolupráce odborníkov dokáže prinášať benefity nielen zdravotníckym tímom, ale predovšetkým samotným pacientom a ich rodinám. Skúsenosti získané pri tomto výkone vytvárajú základ pre ďalší rozvoj príbuzenských transplantácií v prostredí, kde môže byť dieťa počas celej liečby v blízkosti svojich najbližších.
Riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň ozrejmil, že operačný zákrok plánovali dlhodobejšie. Matka s dcérou boli počas hospitalizácie celý čas pri sebe. Doplnil, že pacientka išla deviaty deň po operácii domov bez komplikácií. Úspešnú transplantáciu zároveň považuje za dôkaz, že špičkovú medicínu možno poskytovať aj vďaka úzkej spolupráci odborníkov naprieč pracoviskami a nemocnicami.
„Ja sa veľmi profesne teším, že sme mohli túto sústavu operácií vykonať tak, ako sa na 21. storočie patrí, teda najmodernejšími technológiami. Je aj pre mňa osobne veľkým prínosom, že máme k dispozícii robotický systém. Keď sme skončili s odberom obličky u mamičky, tak sa človek z toho postaví taký pomaly oddýchnutý a môžem ísť potom na druhú sálu transplantovať. Zatiaľ čo posledných desať rokov robíme túto operáciu bez robotického systému laparoskopického omnoho náročnejšie, aj keď pacient sa má, povedal by som, porovnateľne alebo rovnako dobre,“ priblížil prednosta Klinky pediatrickej urológie NÚDCH Ján Breza. Systém da Vinci na odber obličky sa na Slovensku už v minulosti použil, avšak v tomto prípade išlo o prvý raz, čo bol takto odobratý orgán transplantovaný dieťaťu.
Prvá príbuzenská transplantácia obličky medzi matkou a dieťaťom na jednom pracovisku predstavuje podľa NÚDCH významný krok v rozvoji detskej transplantačnej medicíny na Slovensku. Podľa nemocnice potvrdila, že spojenie špičkovej medicíny, moderných technológií a úzkej spolupráce odborníkov dokáže prinášať benefity nielen zdravotníckym tímom, ale predovšetkým samotným pacientom a ich rodinám. Skúsenosti získané pri tomto výkone vytvárajú základ pre ďalší rozvoj príbuzenských transplantácií v prostredí, kde môže byť dieťa počas celej liečby v blízkosti svojich najbližších.