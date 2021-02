V obci Hajnáčka namerali meteorológovia -26,6 stupňa Celzia

Bratislava 13. februára (TASR) – V noci na sobotu klesla teplota vzduchu pod -20 stupňov Celzia na viacerých meteorologických staniciach na Slovensku, a to najmä v Banskobystrickom kraji. Najvýraznejšie sa ochladilo na krajnom juhu stredného Slovenska. V obci Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota meteorológovia namerali -26,6 stupňa Celzia. To prestavuje najnižšiu teplotu vzduchu nameranú v nižších polohách počas tejto zimy. Vo svojej analýze na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) o tom informuje meteorológ Miroslav Šinger.



Medzi najchladnejšie lokality v noci na sobotu patrili aj Stratená, časť Dobšinská ľadová jaskyňa (-26,3), Lipovany (-24,6), Čierny Balog - Dobroč (-23,4), Vigľaš - Pstruša (-22,6), Vernár (-22,5), Ožďany (-22,3), Lenartovce (-22,2).



Vpád arktického vzduchu počas uplynulých dní na Slovensko priniesol podľa Šingera mimoriadne chladné počasie na horách, arktické dni aj v nižších polohách a silné nočné mrazy. Vo štvrtok (11. 2.) popoludní už na celom Slovensku mrzlo, pričom na severe bolo aj pod mínus desať stupňov Celzia. "Na väčšine územia sa vytvorila snehová pokrývka. Súčasne bolo aj silno veterno, čo okrem veľmi nízkych hodnôt pocitovej teploty, spôsobilo aj vznik početných snehových jazykov a závejov, predovšetkým na východe Slovenska," uviedol meteorológ.



Ochladenie bolo podľa neho najnepríjemnejšie na hrebeňoch hôr, kde bolo sprevádzané mimoriadne silným vetrom a postupným výrazným poklesom teploty vzduchu. Na Chopku zaznamenal SHMÚ mohutnú víchricu s teplotou pod -20 stupňov Celzia, čo predstavovalo pocitovú teplotu pod -42 stupňov Celzia, na Lomnickom štíte dokonca -50 stupňov Celzia.



Na hrebeňoch hôr ochladenie vyvrcholilo v piatok (12. 2.) vo večerných hodinách, keď sa napríklad na Lomnickom štíte ochladilo na -29 stupňov Celzia. "Tým boli prekonané denné rekordy platné pre 12. aj pre 13. február. Veľmi nízku hodnotu mala aj priemerná denná teplota, s hodnotou -28,2 stupňa Celzia sa 12. február na Lomnickom štíte zaradil medzi najchladnejšie dni zaznamenané na tejto stanici," uviedol Šingera.



V nižších polohách bolo v noci na piatok väčšinou veterno, miestami aj zväčšená oblačnosť, čo zabránilo výraznejšiemu poklesu teploty. Našli sa však podľa meteorológov aj máloveterné lokality so zmenšenou oblačnosťou, kde teplota mohla výrazne klesať. Ojedinele sa ochladilo pod -20 stupňov Celzia, predovšetkým na Horehroní, Gemeri a Spiši. Najchladnejšie bolo na juhu stredného Slovenska v obci Hajnáčka, kde teplota klesla na -24,4 stupňa Celzia.



Chladno bolo aj počas dňa a teplota väčšinou vystúpila len na mínus desať až mínus dva stupne Celzia. Vo vyšších polohách a na severe zaznamenal SHMÚ aj arktický deň, keďže teplota tam nevystúpila nad mínus desať stupňov Celzia.