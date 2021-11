V obciach budú môcť fungovať mládežnícke parlamenty i rada seniorov

Bratislava 25. novembra (TASR) - Obecné zastupiteľstvo bude mať po novom možnosť zriadiť nové orgány obce, a to obecný mládežnícky parlament a radu seniorov. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Posilniť sa má tiež postavenie školského parlamentu, má ísť o orgán reprezentujúci žiakov školy.



Podrobnosti o fungovaní, zložení, členoch a ich odmeňovaní, právomociach a úlohách obecného mládežníckeho parlamentu a rade seniorov má upravovať obecné zastupiteľstvo.



Súčasné žiacke školské rady sa podľa novely stanú školskými parlamentami.



Mládežnícky parlament budú môcť zriaďovať aj zastupiteľstvá vyššieho územného celku či jednotlivé organizácie samosprávy. "Navrhuje sa, aby aj fyzická osoba, právnická osoba alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku, nie však obec, mohli zriaďovať mládežnícky parlament. Ide o parlament odlišný od obecného mládežníckeho parlamentu," uviedli predkladatelia v návrhu.



Jeden z predkladateľov Tomáš Šudík (OĽANO) pripomenul, že tieto orgány budú samosprávne, politicky nezávislé a riadené na občianskom princípe. "Prijatie tohto návrhu prispeje k rozvoju aktívneho občianstva už v mladom veku. Prostredníctvom zjednodušených demokratických procesov dochádza k pochopeniu politického systému a následne aj štruktúry moci v štáte," doplnil na štvrtkovej tlačovej konferencii. Možnosť zriadenia rady seniorov má zároveň umožniť medzigeneračnú spoluprácu, keďže rada by mala spolupracovať s obecným mládežníckym parlamentom a školskými parlamentmi.



Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.