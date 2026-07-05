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V obciach Sása, Bystrá a Krajná Porúbka neprišiel hlasovať nikto
Podľa definitívnych výsledkov hlasovať prišlo 705.227 ľudí.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - V obciach Sása (okres Revúca), Bystrá (okres Stropkov) a Krajná Porúbka (okres Svidník) sa na sobotnom (4. 7.) referende nezúčastnil nikto. Účasť tam teda bola najnižšia. TASR o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Z údajov ŠÚ SR vyplýva, že účasť nad 50 percent bola v obciach Krokava (okres Rimavská Sobota) 65,21 percenta a Lopašov (okres Skalica) 52,10 percenta.
Vyššiu účasť v percentách, ako bol celoslovenský priemer, malo celkovo 34 zo 79 okresov SR. Najvyššia volebná účasť bola v okrese Senec, zúčastnilo sa 24,18 percenta voličov. Naopak, najmenšia účasť bola v okrese Revúca so 7,91 percenta.
Podľa definitívnych výsledkov hlasovať prišlo 705.227 ľudí. Voliči hlasovali v 5545 volebných okrskoch.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Z údajov ŠÚ SR vyplýva, že účasť nad 50 percent bola v obciach Krokava (okres Rimavská Sobota) 65,21 percenta a Lopašov (okres Skalica) 52,10 percenta.
Vyššiu účasť v percentách, ako bol celoslovenský priemer, malo celkovo 34 zo 79 okresov SR. Najvyššia volebná účasť bola v okrese Senec, zúčastnilo sa 24,18 percenta voličov. Naopak, najmenšia účasť bola v okrese Revúca so 7,91 percenta.
Podľa definitívnych výsledkov hlasovať prišlo 705.227 ľudí. Voliči hlasovali v 5545 volebných okrskoch.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.