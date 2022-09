V období kúrenia stúpa počet výjazdov hasičov. TAKTO predísť požiaru

Bratislava 30. septembra (TASR) - Počas vykurovacieho obdobia pribúda hasičských výjazdov k požiarom rodinných domov. Uviedla to hovorkyňa Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová. Hasiči preto pripravili zoznam odporúčaní, ako požiaru predísť.



"Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies," priblížila Križanová. Požiar môže podľa hasičov často zapríčiniť aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.



Za uplynulých osem mesiacov spôsobili nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies dymovodov a komínov 393 požiarov, ktoré si vyžiadali štyri zranené osoby. Celková škoda spôsobená požiarmi sa vyšplhala na viac ako 880.000 eur.



Dlhodobo je podľa štatistík hasičov najčastejšou príčinou takýchto požiarov v rodinných domoch práve nevyhovujúci stav vykurovacích telies. Hasiči preto odporúčajú najmä skontrolovať ich stav ešte pred použitím. Radia tiež inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a podobne.



Hasiči pripomínajú, že do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Upozorňujú, že spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia. Apelujú aj na správne umiestnenie paliva. "V tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar," vysvetlila Križanová.



HaZZ tiež odporúča zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. "Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly," vysvetlili hasiči. Pri kontrole vykurovacích telies je podľa nich vhodné zamerať pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu. Pri plynových spotrebičoch treba dbať na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.