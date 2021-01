V oblasti envirokriminality začalo trestné stíhanie v 1800 prípadoch

Bratislava 25. januára (TASR) - V minulom roku polícia zaznamenala v oblasti envirokriminality 3421 podozrení. Trestné stíhanie začala v 1800 prípadoch. Najčastejšie išlo o krádež dreva. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Najčastejšie bolo začaté trestné stíhanie pre krádeže dreva (564 prípadov), neoprávnené nakladanie s odpadmi (385 prípadov) a pytliactvo (305 prípadov), priblížil Slivka. Obvinenie z environmentálnej trestnej činnosti bolo vznesené v 912 prípadoch. Najčastejšie obvinili ľudí za krádež dreva, pytliactvo a porušovanie ochrany rastlín a živočíchov.



"Za rok 2020 došlo k najvýraznejšiemu nárastu prípadov pri porušovaní ochrany rastlín a živočíchov, zo 124 v roku 2019 na 214 v roku 2020," povedal hovorca. Pokračuje, že pri neoprávnenom nakladaní s odpadmi išlo pred dvoma rokmi o 277 prípadov, v minulom roku to bolo 385. Pokles prípadov envirokriminality nezaznamenali policajti pri "žiadnej významnej oblasti".



"V súvislosti so zvieratami, ako je týranie alebo zanedbanie starostlivosti o zviera, sme začali trestné stíhanie v 94 prípadoch, pričom vyšetrovatelia obvinenie vzniesli voči páchateľom v 34 prípadoch," hovorí Slivka. V porovnaní s rokom 2019 bolo takýchto prípadov 65, dodal.