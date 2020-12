V odkalisku Poša by sa mal realizovať kontrolný vrt

Bratislava 10. decembra (TASR) - V lokalite odkaliska Poša by sa mal zrealizovať kontrolný vrt a zistiť presné znečistenie odkaliska. Takisto by sa mali bezodkladne odstrániť nezabezpečené sudy s obsahom PCB látok z postihnutých oblastí. Vyplýva to z uznesenia, ktoré vo štvrtok prijali členovia parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Na riešení situácie v okolí areálu Chemko Strážske na Zemplíne sa majú podieľať ministerstvá životného prostredia, pôdohospodárstva, vnútra a zdravotníctva.



Šéf výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina) na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval, že v januári 2021 sa má kreovať medzirezortná komisia zložená z členov jednotlivých ministerstiev.



Rezort vnútra a envirorezort by mali podľa uznesenia zaradiť odkalisko Poša pod mimoriadnu situáciu a zabezpečiť zastavenie prítoku a filtrovanie výtoku z odkaliska Poša do Kyjovského potoka. Rezort vnútra by mal tiež bezodkladne pristúpiť k odstráneniu nezabezpečených sudov s obsahom PCB z lokalít Ošipáreň, Tepláreň, Pri prameni a k ich uloženiu do nepriepustných kontajnerov na určenej skládke.



Ministerstvo zdravotníctva má pripraviť legislatívu, ktorou sa zabezpečí presná štatistika chorobnosti obyvateľstva, aby sa dal určiť dosah environmentálnych záťaží na zdravie. Štátna tajomníčka rezortu Jana Ježíková informovala, že rezort má v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Slovenskou zdravotníckou univerzitou vybrať vzorku ľudí a realizovať odbery krvi a ďalšie vyšetrenia.



Z uznesenia tiež vyplýva, že rezort pôdohospodárstva má rozšíriť monitoring pôdy i zvierat žijúcich v oblasti. Takisto výbor navrhuje pripraviť legislatívne zmeny, ktorými sa zmení povoľovací proces pre veľkých znečisťovateľov, prevádzkovateľov skládok či odkalísk.



Na zasadnutí výboru sa zúčastnili aj starostovia obcí zo Zemplína. Starostka obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská skonštatovala, že na uznesení sa podieľali aj starostovia.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) upozornil, že v oblasti treba dotovať pitnú vodu tak, aby na znečistenom území mohla slúžiť na zavlažovanie. "Pristupujeme k nákupu kontajnerov, do ktorých sa uzavrú škodlivé látky," doplnil v tejto súvislosti.



V oblasti sa tiež rozšíril rozsah územia, v ktorom monitorujú situáciu. Podľa ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO) ide o monitorovaciu sieť s rozmermi desať krát desať metrov.



Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom minulého roka aj majiteľ susedných pozemkov.