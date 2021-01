VODIČI POZOR: V okolí Čertovice je znížená dohľadnosť do 200 m

Bratislava 23. januára (TASR) – V okolí Čertovice je pre snehové prehánky znížená dohľadnosť do 200 metrov. Znížená dohľadnosť do 100 metrov je z dôvodu silného dažďa v lokalitách úseku R1 Hronský Beňadik - Žiar nad Hronom, D2 Závod - Lozorno a z dôvodu hmly v lokalite Štós. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.



Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa miestami vyskytuje kašovitý alebo utlačený sneh hrúbky do dvoch centimetrov. Na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je na vozovke kašovitý sneh s hrúbkou do piatich centimetrov. Na vozovkách ciest III. triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Nová Ves je miestami zľadovatený sneh s vrstvou snehu do jedného centimetra.



Horské prechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na horských prechodoch Besník, Čertovica a Dobšiná sa nachádza kašovitý sneh do dvoch centimetrov.



Cestári upozorňujú, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica.