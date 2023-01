V okolí Prievidze a Levíc vyhlásili výstrahu 2. stupňa pred povodňou

Bratislava 10. januára (TASR) - V okresoch Prievidza, Levice-západ a Levice-východ platí hydrologická výstraha druhého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstraha prvého stupňa pred povodňou platí v oblastiach Zvolen, Krupina, Michalovce, Nitra, Zlaté Moravce, Partizánske, Martin a Žilina-Rajčanka. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať.



"Vzhľadom na spadnuté a aj ďalšie predpokladané zrážky očakávame na tokoch výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia stupňov povodňovej aktivity," uviedli meteorológovia. Predpokladajú výskyt sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.



Výstrahu prvého stupňa pred dažďom vyhlásili pre viaceré okresy Banskobystrického a Nitrianskeho kraja a pre okresy Partizánske, Prievidza, Turčianske Teplice. V týchto lokalitách predpokladajú zrážky 25 až 40 milimetrov. Výstraha trvá do 11.00 h.



V okrese Nitra upozorňuje SHMÚ na výstrahu prvého stupňa pred vetrom. V nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do 17.00 h.



Meteorológovia upozorňujú aj na snehové jazyky a záveje. Výstraha prvého stupňa platí do 18.00 h pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa a viaceré okresy Žilinského kraja. Snehové jazyky a záveje očakávajú v polohách nad približne 700 metrov.



Vo vyšších polohách aj silnejšie zafúka. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách trvá do polnoci v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V polohách nad pásmom lesa sa miestami očakáva vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne," uviedol SHMÚ.