V okolí Šamorína sa opäť triasla zem
Zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy s epicentrom pri obci Rohovce v okrese Dunajská Streda zaznamenali seizmológovia 21. februára popoludní.
Autor TASR,aktualizované
Šamorín 10. marca (TASR) - V okolí Šamorína v utorok ráno zaznamenali zatiaľ najsilnejší dotras februárového zemetrasenia s magnitúdou 3,3. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay.
Podľa údajov Národnej siete seizmických staníc došlo k dotrasu o 9.02 h. Na webe Európsko-stredomorského seizmologického centra ľudia zo Šamorína píšu o slabých otrasoch a krátkom chvení. Dotras opisujú ako slabý. S podobnými komentármi sa ozvali aj obyvatelia Dunajskej Lužnej, Gabčíkova či Senca.
Zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy s epicentrom pri obci Rohovce v okrese Dunajská Streda zaznamenali seizmológovia 21. februára popoludní. Otrasy cítili aj ľudia v Bratislave. Po zemetrasení nasledovalo viac ako 30 dotrasov. Doteraz dva najväčšie mali magnitúdu 2,8.
Ranné otrasy, ktoré v utorok pocítili obyvatelia Šamorína, najprv na mestskom úrade pripisovali stavebným prácam. Počas gremiálnej porady sa zdalo, že ide o hluk z vedľajšej stavby. Ako pre TASR skonštatoval primátor Šamorína Csaba Orosz, cítili mierny otras, ktorý pripomínal skôr položenie niečoho ťažšieho na strop. Uviedol to v súvislosti so zatiaľ najsilnejším dotrasom februárového zemetrasenia s magnitúdou 3,3, ktorý zaznamenali v utorok ráno v okolí Šamorína.
Keďže v blízkosti mestského úradu prebiehajú stavebné práce a budovu úradu po februárovom zemetrasení opravujú, kontaktoval aj stavbyvedúceho. „Hneď som mu volal, aby si dávali pozor, lebo práve dávame dokopy mestský úrad,“ ozrejmil.
Až keď ho následne kontaktovali ďalší ľudia, ktorí takisto pocítili chvenie, uvedomil si, že môže ísť o dotras. „Už sme v tomto smere takí skúsenejší obyvatelia, ale toto bolo oveľa menšie. Minule to bol buchot a zatrasenie, ktoré sa nedá s ničím porovnať,“ povedal starosta.
Primátor najskôr pripisoval ranný dotras zemetrasenia stavebným prácam
