Pozor: V týchto krajoch hrozia silné búrky

Bratislava 30. júna (TASR) - Meteorológovia rozšírili druhostupňovú výstrahu pred silnými búrkami s krúpami od dvoch až do piatich centimetrov na ďalšie okresy v Prešovskom kraji. Konkrétne na okresy Bardejov, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Na možný výskyt búrok s krúpami upozorňujú aj v ďalších oblastiach Prešovského, Košického a v časti Banskobystrického i Žilinského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Zvýšená výstraha platí v stredu do 20.00 h. Úhrny prívalových zrážok môžu dosiahnuť 50 milimetrov, nárazy vetra až 110 kilometrov za hodinu. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," spresnili meteorológovia.



Vo zvyšných oblastiach, kde platí prvý stupeň výstrahy pred búrkami s krúpami, môže spadnúť 40 milimetrov zrážok a vietor môže dosiahnuť rýchlosť 85 kilometrov za hodinu.



SHMÚ vydal tretí stupeň výstrahy pred silnou búrkou s krúpami pre okres Bardejov



Meteorológovia vydali najvyšší stupeň výstrahy pred výskytom silných búrok s krúpami od dvoch do šesť centimetrov pre okres Bardejov. Predbežne platí do 17.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe.



S búrkou môžu byť spojené prívalové zrážky do 80 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou do 125 kilometrov za hodinu. "Pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov)," upozornili meteorológovia. Pre okresy Bardejov a Svidník platí do 17.00 aj druhý stupeň výstrahy pred prívalovou povodňou.



Na väčšine Košického a Prešovského kraja, tiež v okresoch Lučenec, Revúca a Rimavská Sobota platia v stredu do 18.00 h výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré môžu dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Pre okresy Trebišov, Michalovce a Sobrance platí zvýšená výstraha pred vysokými teplotami, ktoré môžu dosiahnuť až 36 stupňov Celzia.