SLEDUJEME: Plošné testovanie pokračuje v Nitre a Košiciach

Nitra/Košice 16. januára (TASR) – Druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 na území mesta Košice pokračuje aj v sobotu. Počas piatkového (15. 1.) popoludnia tam vykonali 5423 testov, z ktorých bolo 95 pozitívnych. Napriek nízkym teplotám pokračuje od rána testovanie aj v košických oceliarňach, svojich obyvateľov testujú počas soboty aj v niekoľkých obciach okresu Košice-okolie.Miera pozitivity po prvom testovacom dni v Košiciach predstavuje podľa hovorcu mesta Vladimíra Fabiana 1,75 percenta. Testovanie na 63 odberných miestach a jednej mobilnej odberovej jednotke pokračuje od 9.00 h aj v sobotu, testovať sa tam bude do 17.00 h.informoval v sobotu Fabian.Od 6.30 h sa testovanie realizuje aj na verejnom odberovom mieste v U. S. Steel Košice, kde spoločnosť pridala ďalší stan s ohrievačmi. Ako TASR informoval hovorca spoločnosti Ján Bača, počas prvých pár hodín tam otestovali niekoľko desiatok ľudí.Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v regióne realizuje plošné testovanie aj niekoľko obcí v okrese Košice-okolie. V sobotu ráno sa otvorili odberové miesta v meste Medzev a obciach Belža, Budimír, Paňovce, Veľká Ida a Ždaňa. Testovanie počas víkendu avizovali aj obce Nový Salaš a Slanská Huta. V obci Rešica sa testovanie uskutoční v nedeľu (17. 1.). Všetky odberové miesta prevádzkované samosprávami budú v sobotu otvorené do 17.00 h.Bližšie informácie o plošnom testovaní v meste Košice, v okrese Košice-okolie či o aplikácii umožňujúcej vopred sa zaregistrovať na vybrané odberové miesta sú dostupné na webovej stránke korona.kosice.sk.Na prvom plošnom štvordňovom testovaní v Košiciach (8. - 11. 1.) sa zúčastnilo 56.521 ľudí, z toho malo pozitívny test na nový koronavírus 997 obyvateľov.Pre druhý deň 2. kola plošného testovania otvorili v Nitre všetkých 42 odberných miest. V sobotu sa do testovania zapojili obce a mestá okresu Nitra, kde je spolu otvorených ďalších 81 odberných miest. Testovanie bude pokračovať aj v nedeľu (17.1.). Informovala o tom TASR prednostka Okresného úradu Eva Hajdamárová.Podľa informácií mesta Nitra na sociálnej sieti v piatok (15.1.) sa od otvorenia testovacích miest o 15. hodine otestovalo 12.173 ľudí, z toho pozitívnych bolo 125, čo je 1,03 %. V porovnaním s predchádzajúcim týždňom sa zvýšil počet otestovaných a počet pozitívnych klesol o polovicu. V Nitre pribudlo aj päť nových odberových miest, Nitrania na skrátenie čakania v radách môžu využiť aplikáciu TrustOne.dodala Hajdamárová. Testovanie bude v okrese pokračovať do 17. hodiny, s posledným odberom o 16.30 hodine a s prestávkou od 12. do 13. hodiny.Mestá a obce v Nitrianskom okrese pristúpili k celoplošnému testovaniu pre kritickú pandemickú situáciu v celom regióne. Od 11. januára preto na území celého okresu platí sprísnený zákaz vychádzania. Bez negatívneho testu na nový koronavírus, nie staršieho ako ako sedem dní, nie je možné chodiť do zamestnania, ani do prírody, iba do najbližších potravín, drogérie a lekárne. Polícia už sprísnila kontroly, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákazu vychádzania. Tretie kolo testovania by sa malo konať počas nasledujúceho víkendu od 22. do 24. januára.