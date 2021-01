NEZABÚDAJTE: V okrese Nitra platí prísnejší zákaz vychádzania

Bratislava 11. januára (TASR) – V okrese Nitra platí od pondelka 5.00 h prísnejší zákaz vychádzania. Dôvodom je kritická pandemická situácia. Bez potvrdenia o negatívnom antigénnom či RT-PCR teste na ochorenie COVID-19, ktoré nesmie byť staršie ako sedem dní, ľudia nebudú môcť chodiť do zamestnania, prírody či sprevádzať dieťa do školského zariadenia. Sprísnený zákaz sa netýka cesty do najbližších potravín, lekárne či drogérie. Deti do desiatich rokov majú výnimku na pobyt v prírode.



"Polícia bude dôsledne monitorovať dodržiavanie tohto zákazu," avizoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Pandemickú situáciu v Nitre a jej okolí označil za horšiu, ako bola na jeseň na Orave. V Nitre zachytili vo vzorkách aj britský variant nového koronavírusu, ktorý je oveľa infekčnejší. Jeho výskyt má byť pravdepodobne aj jedným z dôvodov vážnej situácie v Nitrianskom okrese.



O sprísnenom zákaze v okrese Nitra rozhodla vláda SR 6. januára na svojom mimoriadnom rokovaní. Zároveň odporučila v okrese Nitra celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 v troch kolách. Prvé sa už konalo od piatka do nedele (8. - 10. 1.).