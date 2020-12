V okrese Trebišov sú pre pandémiu zakázané verejné bohoslužby

Trebišov 31. decembra (TASR) - V okrese Trebišov sú z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 od štvrtka dočasne zakázané verejné bohoslužby, verejné služby božie a verejné spovede. Zákaz sa netýka obradu krstu, pohrebného a sobášneho obradu, ani bohoslužby vykonávanej iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou s cieľom online vysielania. Výnimkou sú aj spovede osôb, ktoré sú v nebezpečenstve smrti. Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trebišove.



Prevádzkovateľom v okrese sa zakazuje podávanie pokrmov alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania. Zákaz sa týka aj predaja alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou. Vyhláška sa vzťahuje aj na organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ako aj športových podujatí v interiéri aj exteriéri. Rovnako je zakázané organizovať firemné posedenia a akékoľvek iné stretnutia spojené s konzumáciou pokrmov alebo nápojov.



Zákaz sa nevzťahuje na športové podujatia registrovaných klubov za podmienok učených vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ďalej na prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou či prostredníctvom donáškovej služby, a na rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.