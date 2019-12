V Oraviciach namerali mínus 15,2 stupňa Celzia, v Hurbanove opäť mrzlo

Bratislava 30. decembra (TASR) - V pondelok ráno v Oraviciach v okrese Tvrdošín namerali meteorológovia mínus 15,2 stupňa Celzia. V nedeľu (29. 12.) v Hurbanove po 17 dňoch opäť mrzlo. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"V studenom vzduchu sa počas minulej noci na viacerých miestach Slovenska vytvorili dobré radiačné podmienky na pokles teploty," uviedlo SHMÚ. Poukazujú tiež na to, že na väčšine územia výrazne zoslabol vietor a veľkú časť noci bolo vyjasnené. V severnej polovici územia bol na viacerých miestach aj v nižších polohách sneh.



Z meteorologických staníc s nadmorskou výškou do 1000 metrov bolo najchladnejšie v Oraviciach. Teplota tu klesla na mínus 15,2 stupňa Celzia.



"Naopak, výrazne slabší mráz bol vo Východoslovenskej nížine. Somotor v okrese Trebišov mal najnižšiu teplotu mínus 3,4 stupňa Celzia. Počas celej noci tu fúkal mierny až čerstvý severný vietor, ktorý zabránil výraznejšiemu poklesu teploty," povedali meteorológovia.



SHMÚ poukazuje, že teplota v Hurbanove bola v tohtoročnom decembri viac ako polovicu mesiaca nad nulou. V nedeľu však medzi treťou a štvrtou hodinou ráno klesla teplota po 17 dňoch pod bod mrazu.



"Je dosť nezvyčajné, aby počas decembra po dobu viac ako dva týždne bez prerušenia bola kdekoľvek na Slovensku teplota vzduchu neustále nad nulou," hovoria meteorológovia. Pripomínajú, že podobná situácia bola v Hurbanove aj v decembri 1993 a 1960.



Tretí lavínový stupeň trvá v Západných a Vysokých Tatrách

Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, trvá v Západných a Vysokých Tatrách nad 1800 metrov nad morom. V nižších polohách a ostatných pohoriach je mierna lavínová hrozba, druhý stupeň. TASR o tom v pondelok informoval Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Hlavným lavínovým problémom je previaty nový sneh, ktorý napadol koncom minulého týždňa. "Vplyvom veľmi silného vetra a víchrice, ktorá sprevádzala sneženie, je nový sneh previaty a uložený na záveterné svahy a do žľabov najmä východnej, juhovýchodnej a južnej orientácie," priblížil Kyzek. Uvoľnenie lavíny na strmých svahoch je podľa neho možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj stredne veľké spontánne lavíny.



Horskí záchranári zároveň upozorňujú na veľké nestabilné preveje vo vrcholových častiach žľabov.



Pondelňajšie ráno bolo na horách prevažne polooblačné. Teploty vzduchu sa pohybovali od mínus siedmich do nula stupňov Celzia. Za poslednú periódu sneženia pripadlo 20 až 60 centimetrov snehu, prevažne na severe Tatier.