V orgánoch NATO a EÚ bude môcť pôsobiť do 124 príslušníkov OS

Bratislava 26. mája (TASR) – V orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ bude môcť v rámci celkových počtov pôsobiť do 124 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrhu na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ. Vláda na stredajšom rokovaní vyslovila s návrhom súhlas.



"Aktualizácia reflektuje na potreby SR v procese implementácie transformačných zmien NATO, platných medzinárodných záväzkov SR voči partnerom v NATO a EÚ. Okrem toho reaguje najmä na adaptáciu veliteľskej štruktúry NATO, implementáciu Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ a bilaterálne dohovory s partnermi," ozrejmilo Ministerstvo obrany (MO) SR ako predkladateľ návrhu.



Pripomína, že sa nezvyšujú tzv. celkové mandátové počty príslušníkov slovenskej armády vo vojenskom zastúpení mimo územia SR. "Navrhovaná zmena štruktúr vojenského zastúpenia nemá vplyv na doterajší reálny počet príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na uvedený účel. Aktuálny počet 110 sa mení na 124 výhradne v rozsahu schválených celkových mandátových počtov. Predložený návrh nemá finančný vplyv, pričom výdavky súvisiace s predloženou aktualizáciou vojenského zastúpenia sú zabezpečené v rozpočte kapitoly MO," dodal rezort obrany.