V parkoch či na ihriskách je cez pandémiu lepšie nedeliť sa o hračky

Bratislava 6. októbra (TASR) - Pri športovaní v parku alebo počas hry na ihrisku by sa ľudia nemali deliť o predmety ako napríklad športové náčinie či hračky. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ten v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou vydal niekoľko odporúčaní, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 v každodenných situáciách.



Odborníci radia navštevovať parky v okolí bydliska a nepresúvať sa za rekreáciou pomocou hromadnej dopravy. "Ak je park či priestranstvo zaplnené ľuďmi natoľko, že je náročné zachovávať aspoň dvojmetrové rozostupy, zvoľte si na rekreáciu menej zaplnené miesto," priblížila hovorkyňa ÚVZ Daša Račková s tým, že ľudia by mali športovať samostatne alebo len s osobami zo spoločnej domácnosti.



Vzhľadom na možné dôsledky by rodičia mali zvážiť každú návštevu ihriska. "Ak sa predsa len vyberiete na ihrisko, naveďte svoje dieťa k menej kontaktnej hre a motivujte ho dodržiavať hygienické opatrenia," vysvetlila hovorkyňa. Od iných rodičov a detí je treba dodržiavať odstup.