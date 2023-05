V parlamente menia hlasovací systém, oprava má trvať do septembra

Bratislava 6. mája (TASR) - V budove parlamentu sa po 20 rokoch mení hlasovací systém. Rekonštrukcia sa už začala, potrvá aj počas leta. Informoval o tom predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Aj to je podľa neho dôvod, prečo má byť v septembri už len slávnostná schôdza pri príležitosti Dňa Ústavy SR v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave. Počas uplynulého týždňa došlo k výpadku webu parlamentu, príčinou podľa Kollára boli práce na výmene systému.



"Vysúťažený je nový systém. Predpríprava sa už začala montovať, preto nám občas vypadne elektrina, web," ozrejmil novinárom Kollár s tým, že sa pripravuje 20 kilometrov nových káblov. Technológia s novými displejmi sa má montovať na prelome augusta a septembra. Riadna schôdza by sa podľa neho nedala technicky zvládnuť. V prípade zvolania mimoriadnej schôdze počas prebiehajúcej rekonštrukcie by hlasovanie nemalo byť problémom. Kollár dodal, že pri jednom či dvoch bodoch programu sa dá hlasovať aj rukami.