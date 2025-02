V parlamente momentálne pôsobí sedem nezaradených poslancov

Bratislava 15. februára (TASR) - V Národnej rade (NR) SR pôsobí aktuálne sedem poslancov, ktorí nie sú súčasťou žiadneho poslaneckého klubu. Od začiatku aktuálneho volebného obdobia na jeseň 2023 došlo v parlamente k viacerým presunom poslancov. Šesť nezaradených poslancov prišlo do NR SR na kandidátke koaličných strán, jeden poslanec odišiel z opozičného klubu.



V jeseni minulého roka odišli z koaličného klubu SNS poslanci Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavel Ľupták. Z koaličného Hlasu-SD v januári vylúčili poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša. Z klubu Hlas-SD odišiel následne aj Roman Malatinec. Ďalším nezaradeným poslancom je Ľubomír Galko, ktorý v septembri 2024 opustil opozičný klub Slovensko, Za ľudí, KÚ. Poslanci okolo Huliaka pôsobia v mimoparlamentnej strane Národná koalícia. Z klubu SNS odišli po tom, čo sa im nepodarilo zmeniť názov klubu a viac zviditeľniť ich stranu. K Národnej koalícii sa po svojom odchode z Hlasu-SD pridal aj Malatinec.



Zo svojho materského klubu KDH odišla po necelom roku aj Martina Bajo Holečková, ktorá bola predsedníčkou klubu. Po odchode pôsobila ako nezaradená poslankyňa a v januári oznámila vstup do poslaneckého klubu SaS. Z klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ odišiel v auguste 2024 zase Viliam Tankó, ktorý sa následne v októbri pridal do klubu Progresívneho Slovenska.



V 150-člennnom zákonodarnom zbore figuruje momentálne sedem poslaneckých klubov, ktoré boli zriadené po parlamentných voľbách. Na fungovanie klubu treba najmenej osem poslancov. Po odchode trojice okolo Huliaka hrozil rozpad klubu SNS, preto ich rady posilnil Dušan Muňko zo Smeru-SD.