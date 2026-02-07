< sekcia Slovensko
V parlamente momentálne pôsobí sedem nezaradených poslancov
Najkratšie ako nezaradený poslanec v parlamente pôsobí Ján Ferenčák.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - V Národnej rade (NR) SR v súčasnosti pôsobí sedem poslancov, ktorí nie sú súčasťou žiadneho poslaneckého klubu. Od začiatku aktuálneho volebného obdobia totiž došlo v parlamente k viacerým presunom poslancov. Piati nezaradení poslanci prišli do NR SR na kandidátke koaličných strán, dvaja zákonodarcovia odišli z opozičného klubu.
Najkratšie ako nezaradený poslanec v parlamente pôsobí Ján Ferenčák. Ten v decembri minulého roka oznámil odchod z koaličného poslaneckého klubu Hlas-SD. Urobil tak po tom, ako ho parlament na návrh Hlasu odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Svoje rozhodnutie argumentoval tým, že nevie zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k perzekúcii.
Ako nezaradení vystupujú i poslanci Ivan Ševčík a Pavel Ľupták. Tí na jeseň 2024 odišli spolu so súčasným ministrom cestovného ruchu a športu a vtedajším poslancom Rudolfom Huliakom z koaličného klubu SNS. K ich odchodu došlo po tom, čo líder SNS Andrej Danko odmietol ich žiadosť doplniť do názvu klubu aj Národnú koalíciu, čo je mimoparlamentná strana, v ktorej pôsobia. Poslanci vtedy hovorili, že odkedy žiadosť prezentovali, začali byť ignorovaní a odpojení od diania v klube.
Nezaradeným poslancom je aj Roman Malatinec, ktorý vo februári minulého roka odišiel z koaličného klubu a strany Hlas-SD. Odôvodňoval to tým, že nemal adekvátny priestor pre svoju snahu o podporu kultúry a rozvoja regiónov. Po odchode sa pridal k Národnej koalícii. Ako nezaradený v parlamente vystupuje tiež Miroslav Radačovský. Ten v posledných parlamentných voľbách kandidoval za SNS. Poslanecký sľub zložil v marci 2025, mandátu sa ujal po tom, ako sa Huliak stal ministrom.
Ďalšími nezaradenými poslancami sú Ľubomír Galko a Richard Vašečka, ktorí boli v opozičnom klube Slovensko, Za ľudí, KÚ, ktorý má už dnes názov Slovensko - Za ľudí. Galko klub opustil v septembri 2024. Pôsobí v mimoparlamentnej strane Demokrati. Vašečka vystúpil z klubu na jeseň minulého roka. Nesúhlasil totiž s postupom Hnutia Slovensko, ktoré vylúčilo Rastislava Krátkeho po tom, ako podporil vládnu novelu ústavy. Krátky potom tiež pôsobil ako nezaradený poslanec, od tejto schôdze je však súčasťou opozičného klubu KDH.
V 150-člennnom zákonodarnom zbore figuruje momentálne sedem poslaneckých klubov, ktoré boli zriadené po parlamentných voľbách. Na fungovanie klubu treba najmenej osem poslancov. Po odchode trojice okolo Huliaka hrozil rozpad klubu SNS, preto ich rady posilnil Dušan Muňko zo Smeru-SD.
Najkratšie ako nezaradený poslanec v parlamente pôsobí Ján Ferenčák. Ten v decembri minulého roka oznámil odchod z koaličného poslaneckého klubu Hlas-SD. Urobil tak po tom, ako ho parlament na návrh Hlasu odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Svoje rozhodnutie argumentoval tým, že nevie zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k perzekúcii.
Ako nezaradení vystupujú i poslanci Ivan Ševčík a Pavel Ľupták. Tí na jeseň 2024 odišli spolu so súčasným ministrom cestovného ruchu a športu a vtedajším poslancom Rudolfom Huliakom z koaličného klubu SNS. K ich odchodu došlo po tom, čo líder SNS Andrej Danko odmietol ich žiadosť doplniť do názvu klubu aj Národnú koalíciu, čo je mimoparlamentná strana, v ktorej pôsobia. Poslanci vtedy hovorili, že odkedy žiadosť prezentovali, začali byť ignorovaní a odpojení od diania v klube.
Nezaradeným poslancom je aj Roman Malatinec, ktorý vo februári minulého roka odišiel z koaličného klubu a strany Hlas-SD. Odôvodňoval to tým, že nemal adekvátny priestor pre svoju snahu o podporu kultúry a rozvoja regiónov. Po odchode sa pridal k Národnej koalícii. Ako nezaradený v parlamente vystupuje tiež Miroslav Radačovský. Ten v posledných parlamentných voľbách kandidoval za SNS. Poslanecký sľub zložil v marci 2025, mandátu sa ujal po tom, ako sa Huliak stal ministrom.
Ďalšími nezaradenými poslancami sú Ľubomír Galko a Richard Vašečka, ktorí boli v opozičnom klube Slovensko, Za ľudí, KÚ, ktorý má už dnes názov Slovensko - Za ľudí. Galko klub opustil v septembri 2024. Pôsobí v mimoparlamentnej strane Demokrati. Vašečka vystúpil z klubu na jeseň minulého roka. Nesúhlasil totiž s postupom Hnutia Slovensko, ktoré vylúčilo Rastislava Krátkeho po tom, ako podporil vládnu novelu ústavy. Krátky potom tiež pôsobil ako nezaradený poslanec, od tejto schôdze je však súčasťou opozičného klubu KDH.
V 150-člennnom zákonodarnom zbore figuruje momentálne sedem poslaneckých klubov, ktoré boli zriadené po parlamentných voľbách. Na fungovanie klubu treba najmenej osem poslancov. Po odchode trojice okolo Huliaka hrozil rozpad klubu SNS, preto ich rady posilnil Dušan Muňko zo Smeru-SD.