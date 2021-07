V parlamente pôsobí 22 nezaradených poslancov, dvaja opustili koalíciu

Bratislava 11. júla (TASR) - V Národnej rade (NR) SR pôsobí v súčasnosti 22 nezaradených poslancov. Svoje domovské kluby opustili z rôznych dôvodov. Najviac nezaradených poslancov (dvanásť) sa dostalo do parlamentu vďaka strane Smer-SD, no klub strany už opustili.



Sú nimi Peter Pellegrini, Ján Blcháč, Ján Ferenčák, Peter Kmec, Ľubica Laššáková, Róbert Puci, Richard Raši, Denisa Saková, Matúš Šutaj Eštok, Erik Tomáš, Peter Žiga a Ján Podmanický. Všetci okrem Podmanického odišli v lete minulého roka do politického projektu, ktorý viedol Pellegrini. Sformovali z neho stranu Hlas-SD. Podmanický odišiel ešte v máji 2020 v reakcii na kritiku, že sa chcel pridať k hodnotovej platforme konzervatívnych poslancov. V apríli tohto roka sa stal podpredsedom mimoparlamentnej strany Život - Národná strana.



O poslancov prišiel aj klub ĽSNS. Nezaradenými poslancami a odídencami z tohto klubu sú Filip Kuffa, Štefan Kuffa, Tomáš Taraba, Ondrej Ďurica, Eduard Kočiš, Milan Mazurek, Miroslav Suja a Miroslav Urban. Dvaja Kuffovci a Taraba kandidovali síce za ĽSNS, no sú predstaviteľmi strany Život - Národná strana a v máji 2020 klub opustili. Zvyšní odídenci sú aktuálne súčasťou formujúceho sa hnutia Republika, ktoré vedie europoslanec Milan Uhrík. Z ĽSNS odišli v januári po zmene stanov, ktorá posilnila pozíciu predsedu Mariana Kotlebu.



Z klubu Za ľudí vystúpil vo februári Miroslav Kollár, približne o dva týždne ho nasledoval Tomáš Valášek. Obaja boli nespokojní s expremiérom Igorom Matovičom (OĽANO). Kollár vstúpil do mimoparlamentnej strany Spolu a Valášek do neparlamentného Progresívneho Slovenska. Po ich odchode z vládnej strany ostalo v NR SR 93 koaličných poslancov.