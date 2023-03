V parlamente si pripomenuli obete komunistického režimu

Bratislava 3. marca (TASR) - V budove Národnej rady (NR) SR v Bratislave si v piatok pri príležitosti 75. výročia februárového komunistického prevratu pripomenuli obete komunistického režimu. Pietnu spomienku zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS). Zúčastnil sa jej aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO).



"Nechceme oslavovať víťazný február, ako sa to dialo 40 rokov. Chceme si pripomenúť jeho obete, to čo sa týmto dátumom začalo," uviedol predseda KPVS Peter Sandtner.



Krátko po komunistickom mocenskom prevrate sa podľa predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Jerguša Sivoša napríklad začali realizovať politické procesy a zriaďovať pracovné tábory. Do nich boli podľa jeho slov zaraďovaní ľudia pre svoj sociálny pôvod, slobodné myslenie či vierovyznanie. "Postupne sa zatvárali hranice a ľudia stratili nárok na cestovný pas," podotkol Sivoš.



Priblížil, že násilie a perzekúcie proti skutočným aj domnelým odporcom používal vládnuci komunistický režim ako základné prostriedky a praktiky na upevnenie i udržanie svojej moci. "Tá nepramenila z rozhodnutia občanov v slobodných voľbách," doplnil.



Podpredseda NR SR Grendel podotkol, že pred 75 rokmi sa konal na území Čiech, Moravy a Slovenska komunistický prevrat, ktorý sa následných 40 rokov oslavoval ako víťazný február. "Nechceme zabudnúť a nechceme, aby nás ovládla akákoľvek ďalšia totalita. Preto spomíname," doplnil Grendel.