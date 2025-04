V parlamente začali zlúčenú diskusiu k zmenám ústavy

Bratislava 4. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v piatok dopoludnia rokovať o dvoch novelách Ústavy SR, jednu predložila vláda a druhú opozičné KDH. O návrhoch sa rokuje spoločne v zlúčenej rozprave. Do diskusie sa písomne prihlásilo 18 poslancov. Následne sa môžu do debaty hlásiť aj ústne.



Vláda chce do ústavy zakotviť dve pohlavia - muža a ženu. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Rodičia majú mať podľa návrhu právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami a školskými zariadeniami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu.



KDH navrhuje aby ústava obsahovala osobitné postavenie rodičov pri výchove a vzdelávaní svojich detí a pri formovaní ich náboženského a filozofického presvedčenia s rešpektom k aktuálnej zrelosti dieťaťa. V ústave by sa tiež malo sprísniť používanie tzv. skráteného legislatívneho konania. Hnutie tiež chce, aby ústava stanovila, že sa po zrušení špeciálnej prokuratúry budú vytvárať osobitné oddelenia na boj s terorizmom, organizovaným zločinom a na boj s korupciou, ktoré budú pôsobiť na celom Slovensku. Podľa navrhovanej úpravy ústavy od KDH by sa na vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO vyžadovalo referendum. Do ústavy chce tiež hnutie zakotviť princíp, že otázky ochrany manželstva, rodiny či morálky nikdy nebudú presunuté na úroveň EÚ.