V Pezinku popoludní odhadovali účasť na referende na 10 až 12 percent

Pezinok 21. januára (TASR) - V Pezinku odhadovali účasť na referende do 15.00 h na desať až 12 percent. Žiadny incident zatiaľ nezaznamenali, všetky volebné komisie v 18 okrskoch sa otvorili o 7.00 h. Pre TASR to uviedla Margita Somorovská z klientskeho centra v Pezinku.



Viacerí občania prejavili záujem o hlasovanie v domácnostiach pomocou prenosnej urny. Komisia zavítala aj do zariadenia sociálnych služieb. Vybavili tiež jednu požiadavku na voľbu zo zahraničia. O hlasovanie z karantény nikto nepožiadal, "covidová" komisia tam preto nefunguje.



Na Slovensku sa koná v sobotu referendum. Ľudia sa v ňom môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR.