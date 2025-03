V piatok bude možné pozorovať zatmenie Mesiaca, informuje SAV

Bratislava 11. marca (TASR) - V piatok (14. 3.) nastane zatmenie Mesiaca. Zo Slovenska bude pozorovateľné ako polotieňové zatmenie ráno pred západom Mesiaca. TASR o tom informoval Ján Svoreň z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).



Mesiac vstúpi do polotieňa o 4.57 h. Približne o hodinu o 5.52 h vyjde Slnko a o 6.10 h ešte počas zatmenia a pred vstupom do úplného tieňa Mesiac zapadne, priblížil Svoreň. Úplné zatmenie Mesiaca bude podľa neho viditeľné z Južnej a Severnej Ameriky, Atlantického oceánu, západnej Európy a západnej Afriky.



"Zatmenie Mesiaca môže nastať len vtedy, keď je Mesiac voči Zemi presne na opačnej strane ako Slnko, teda vo fáze splnu. Dôvod, prečo to nenastáva pri každom splne je, že dráha Mesiaca okolo Zeme je voči dráhe Zeme okolo Slnka sklonená o uhol približne päť stupňov. Zatmenie preto môže nastať len vtedy, keď je Mesiac počas splnu na svojej dráhe v blízkosti roviny obehu Zeme okolo Slnka," vysvetlil Svoreň.



Zároveň podotkol, že spln Mesiaca, ktorý nastane v piatok o 7.55 h, ešte nie je jarný, keďže jar sa začína 20. marca. Až ďalší spln Mesiaca, ktorý bude 13. apríla, je prvým jarným splnom. "Najbližšia nedeľa po ňom 20. apríla je Veľkonočná nedeľa. To je dôvod, prečo máme Veľkonočné sviatky tento rok tak neskoro," doplnil Svoreň.