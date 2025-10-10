Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
< sekcia Slovensko

V piatok bude prevažne zamračené počasie, treba očakávať aj prehánky

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Piatok: Oblačno až zamračené, na severovýchode miestami prehánky. Teploty 12 až 17 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 10 až 7 a najvyššie denné 14 až 17 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 9 až 4 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 9 až 5 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk









mik
.

