< sekcia Slovensko
V piatok bude prevažne zamračené počasie, treba očakávať aj prehánky
Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. októbra (TASR) - Piatok: Oblačno až zamračené, na severovýchode miestami prehánky. Teploty 12 až 17 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 10 až 7 a najvyššie denné 14 až 17 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 9 až 4 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 9 až 5 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
mik
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 10 až 7 a najvyššie denné 14 až 17 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 9 až 4 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 9 až 5 a najvyššie denné 12 až 16 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 0 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
mik