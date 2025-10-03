< sekcia Slovensko
Policajná akcia DEŇ BEZ NEHODY: Cesty budú kontrolovať aj drony
Policajti sa zamerajú na prekračovanie povolenej rýchlosti, jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Polícia v piatok uskutočňuje celoslovenskú osobitú kontrolu Deň bez nehody. Do akcie sa zapojí maximálny počet policajtov dopravnej, poriadkovej a železničnej polície, využité budú aj moderné technické prostriedky vrátane dronov. Cieľom je zvyšovanie bezpečnosti na cestách. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Policajti sa zamerajú na prekračovanie povolenej rýchlosti, jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a prednosti v jazde, ako aj na používanie bezpečnostných pásov a ochranných prvkov,“ priblížil Hájek.
Viceprezident PZ Rastislav Polakovič podotkol, že cieľom kontroly je, aby sa slovenské cesty stali bezpečnejšími. „Hoci dlhodobé štatistiky ukazujú pokles dopravnej nehodovosti, každý jeden život, ktorý vyhasne na ceste, je jeden život navyše,“ poznamenal.
