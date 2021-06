V piatok majú v pléne vystúpiť slovenskí europoslanci k téme EÚ

Bratislava 16. júna (TASR) - Slovenskí europoslanci majú v pléne Národnej rady (NR) SR vystúpiť v piatok 18. júna ku Konferencii o budúcnosti Európy. Vyplýva to z programu nadchádzajúcej 32. schôdze NR SR zverejneného na webe parlamentu. O vystúpenie v parlamente požiadalo deväť europoslancov, tvrdia, že občania môžu využiť príležitosť ovplyvniť fungovanie EÚ. Vystúpiť majú po piatkovom hlasovaní o 11.00 h. Schôdza sa má začať po skončení sa aktuálnej mimoriadnej schôdze NR SR týkajúcej sa odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).



"Veríme, že pre úspech a plné využitie potenciálu Konferencie o budúcnosti Európy je potrebné túto myšlienku čo najviac priblížiť slovenským občanom, aby sa aj vzhľadom na rozmanitosť 500-miliónovej Únie zapojili bez ohľadu na to, či žijú vo veľkomeste alebo na odľahlom vidieku," uviedla ešte koncom mája europoslankyňa Miriam Lexmann.



Aj slovenskí občania majú podľa europoslancov prostredníctvom série konferencií, diskusií, expertných panelov, viacerých informačných kampaní či digitálnej platformy možnosť vyjadriť svoj názor na doterajšie, a najmä budúce fungovanie Európskej únie. "Vo vzájomnej spolupráci a dialógu poslancov EP a NR SR môžeme nájsť najvhodnejšie stratégie a prístupy, vydiskutovať si požiadavky, postoje a očakávania Slovenska vo vzťahu k budúcnosti EÚ, ale zároveň aj to, ako môžeme k úspešnému rozvoju a pokračovaniu projektu EÚ my sami prispieť," priblížila Lexmann.



Okrem Lexmann požiadali o vystúpenie v pléne NR SR europoslanci Monika Beňová, Vladimír Bilčík, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca, Martin Hojsík, Peter Pollák, Michal Šimečka a Ivan Štefanec.