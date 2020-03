V piatok priletí z Londýna na bratislavské letisko 189 Slovákov

Bratislava 20. marca (TASR) – Lietadlo so 189 Slovákmi priletí z londýnskeho letiska Stansted na bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika približne o 21.00 h. TASR o tom informovala Katarína Remiaš z 1st Class Agency.



Lietadlo vypravila spoločnosť Charter Advisory po koordinácii s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR a Ministerstvom vnútra (MV) SR.



Let z Londýna do Bratislavy bude mať podľa Remiaš špeciálny režim. Počas celého letu musia mať všetci cestujúci tvárové rúška a po prílete pôjdu v koordinácii s MV SR do povinnej karantény, kde každý podstúpi testovanie na ochorenie COVID-19. "Až na základe negatívnych výsledkov, po pár dňoch, budú prepustení zdraví cestujúci do domácej karantény," uviedla Remiaš. Dodala, že keďže ide o súkromné lety bez financovania tretích strán, náklady si uhradil každý cestujúci sám.



Záujem o dopravu na Slovensko má podľa spolumajiteľa a generálneho riaditeľa spoločnosti Martina Feča mnoho občanov SR v zahraničí. "Vytvorili sme rezervačný systém, vďaka ktorému sme schopní konsolidovať požiadavky stoviek ľudí tak, aby sme cenu letu znížili čo najviac a podarilo sa nám dostať domov čo najviac ľudí," uviedol Feč. Dodal, že najbližší let poletí v stredu 25. marca zo Spojených štátov amerických a ďalšie lety spoločnosť pripravuje.



"Dôležité je upozorniť, že na palubu nemôžeme pustiť nikoho, kto nepodpíše čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave a nebude sa riadiť platnou legislatívou a prísnymi bezpečnostnými opatreniami," uzavrel Feč.