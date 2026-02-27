< sekcia Slovensko
V piatok ráno sa v niektorých okresoch vyskytuje poľadovica
S poľadovicou treba počítať na horských priechodoch Látky - Prašivá a Vrchslatina.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky, cesty, ako aj horské priechody na území Slovenska sú v piatok ráno zjazdné. V niektorých okresoch sa však na vozovke vyskytuje poľadovica. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe.
S poľadovicou treba počítať na horských priechodoch Látky - Prašivá a Vrchslatina. Taktiež na ceste II//591 Vígľaš - Červeňany. Na zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter cestári upozornili na cestách tretej triedy v obvode Trstená. Na ceste II/537 Podbanské - Tatranská Polianka sa zase na vozovke miestami nachádza utlačený sneh hrúbky takisto jeden centimeter.
SSC upozornila aj na padanie skál v niektorých úsekoch horských priechodov Donovaly a Šturec. Cestári tiež pripomenuli, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.
