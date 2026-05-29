V piatok sa do Noci kostolov zapoja desiatky kostolov na Slovensku
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Počas piatku sa do podujatia Noc kostolov zapoja desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku. Cieľom podujatia je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. TASR o tom informovala tajomníčka pre média z Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Jana Nunvářová.
Témou aktuálneho ročníka Noci kostolov je „Odvaha“. Organizátori ňou chcú upriamiť pozornosť na otvorenosť, dialóg a odvahu hľadať hlbší duchovný rozmer v súčasnom uponáhľanom a neistom svete.
Medzi zapojenými cirkevnými stavbami je napríklad veľkomoravský Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, románsky kostolík v Pominovciach, či gotické chrámy so vzácnymi nástennými maľbami v Sazdiciach, Porube či Ponikách. Nechýbajú ani významné stavby ako Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule, Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove či Bazilika minor Zoslania Ducha Svätého v Michalovciach.
V minulom roku sa počas Noci kostolov 2025 na Slovensku otvorilo viac ako 90 chrámov v takmer sedemdesiatke miest a obcí.
Koordinátorom tohto podujatia je Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s ECAV na Slovensku. Podujatie podporila tento rok aj Katolícka cirkev na Slovensku.
