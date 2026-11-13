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V piatok sa koná výzva Pyjama Day na podporu hospitalizovaných detí
Výmenou bežného oblečenia za pyžamo si môžu ľudia pripomenúť, aká dôležitá je pre deti počas hospitalizácie blízkosť rodiny.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - V piatok sa koná charitatívna výzva, ktorá symbolizuje solidaritu s hospitalizovanými deťmi. V rámci nej sa môžu jednotlivci, školy, škôlky aj firmy obliecť do pyžama. TASR o tom informovala nezisková organizácia Ronald McDonald House Slovakia, ktorá výzvu Pyjama Day organizuje. Pripomenula, že pre deti je práve pyžamo počas dlhých týždňov nemocničnej liečby každodenným oblečením.
Výmenou bežného oblečenia za pyžamo si môžu ľudia pripomenúť, aká dôležitá je pre deti počas hospitalizácie blízkosť rodiny. Pre deti, ktoré prechádzajú dlhodobou hospitalizáciou, je podľa organizácie obzvlášť dôležité vytvoriť počas liečby prostredie pripomínajúce domácu pohodu. „Oblečením pyžama počas dňa môže každý jednoduchým gestom ukázať, že na rodiny s dlhodobo hospitalizovanými deťmi myslí a vníma, čím prechádzajú. Zároveň tento deň pripomína pohodlie domova a pocit bezpečia, ktoré deti počas dlhodobej hospitalizácie potrebujú,“ vysvetlila organizácia.
Počas minulého ročníka kampane sa verejnosti podarilo spoločne vyzbierať viac ako 12.476 eur. Vďaka tejto podpore organizácia zabezpečila nové rozkladacie postele pre rodičov v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb a v nemocnici v Liptovskom Mikuláši.
Výmenou bežného oblečenia za pyžamo si môžu ľudia pripomenúť, aká dôležitá je pre deti počas hospitalizácie blízkosť rodiny. Pre deti, ktoré prechádzajú dlhodobou hospitalizáciou, je podľa organizácie obzvlášť dôležité vytvoriť počas liečby prostredie pripomínajúce domácu pohodu. „Oblečením pyžama počas dňa môže každý jednoduchým gestom ukázať, že na rodiny s dlhodobo hospitalizovanými deťmi myslí a vníma, čím prechádzajú. Zároveň tento deň pripomína pohodlie domova a pocit bezpečia, ktoré deti počas dlhodobej hospitalizácie potrebujú,“ vysvetlila organizácia.
Počas minulého ročníka kampane sa verejnosti podarilo spoločne vyzbierať viac ako 12.476 eur. Vďaka tejto podpore organizácia zabezpečila nové rozkladacie postele pre rodičov v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb a v nemocnici v Liptovskom Mikuláši.