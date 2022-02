V piatok sa má na ŠTS v B. Bystrici začať proces v kauze Dobytkár

Bratislava 20. februára (TASR) - Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa má v piatok (25. 2.) začať proces v kauze Dobytkár. Obžaloba má 257 strán, podaná bola na osem fyzických a päť právnických osôb. Týka sa prevažne korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA).



Spis má vyše 35.500 strán a je rozdelený do 78 zväzkov. Ide o korupčnú trestnú činnosť a legalizáciu príjmu z trestnej činnosti. Rozsiahla trestná činnosť na PPA sa podľa prokuratúry dotýkala nenávratného finančného príspevku. Trestná činnosť mala byť páchaná dvomi vetvami. Prvá fungovala od 2013 až do roku 2016, druhá od roku 2017 do roku 2020.



V prvej vetve bolo odovzdaných viac ako 2,7 milióna eur. V druhej vetve viac ako jeden milión eur, ktoré prechádzali cez legalizačný mechanizmus. Fyzickým a právnickým osobám hrozí prepadnutie majetku a tresty až do 20 rokov odňatia slobody.



Obhajoba obvineného exšéfa PPA Juraja K. tvrdí, že spolupracujúci obvinený v kauze Dobytkár Marek Kodada je jediným svedkom proti Jurajovi K. Podľa obhajcu exšéfa PPA Romana Balca mal svedok manipulovať svoje výpovede. Obžaloba podaná proti jeho klientovi neobsahuje podľa Balca žiadny priamy a nepriamy dôkaz. Polícia ešte skôr tieto tvrdenia odmietla.



Obžaloba bola podaná v lete 2021. Stíhaní v tejto kauze sú okrem Juraja K. aj bývalý výkonný riaditeľ PPA Ľubomír P., finančník Martin K., bývalý generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na ministerstve pôdohospodárstva Marek K., nitriansky podnikateľ Norbert B. či podnikateľ Peter K.