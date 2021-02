V piatok sa obnovilo prezenčné vyučovanie v 2707 školách

Bratislava 19. februára (TASR) – V piatok bolo obnovené prezenčné vyučovanie v 2707 školách, z toho išlo o 1180 materských škôl, 1237 základných škôl a 290 stredných škôl. Medzi jednotlivými typmi škôl sú zarátané aj špeciálne školy. Vyplýva to z piatkových údajov k 10.30 h, ktoré pre TASR poskytol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Počet žiakov učiacich sa prezenčne dosiahol v piatok hodnotu 177.008. Do materských škôl sa vrátilo vyše 48.600 detí, do základných škôl 108.793 žiakov a do stredných škôl 19.574 žiakov.



Celkovo sa obnovilo vyučovanie v 10.094 triedach. Pričom v materských školách to bolo v 2702 triedach, v základných školách v 6607 triedach a v stredných školách v 785 triedach.



Na strednom Slovensku v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji sú počas aktuálneho týždňa jarné prázdniny. Od pondelka 22. februára sa začínajú na východnom Slovensku v Prešovskom a Košickom kraji. Žiaci môžu počas jarných prázdnin navštevovať dobrovoľné jarné školy.