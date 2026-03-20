< sekcia Slovensko
V piatok sa uskutoční 27. ročník verejnej zbierky Hodina deťom
Verejná zbierka bude prebiehať v piatok na Medzinárodný deň jednorodičov. V uliciach bude so žltými pokladničkami 1698 dobrovoľníkov, v teréne bude 612 dobrovoľníckych tímov.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - V piatok sa uskutoční 27. ročník verejnej pokladničkovej zbierky Hodina deťom. Výnos zo zbierky bude použitý na podporu detí s jedným rodičom. ZA 27. rokov fungovania prerozdelili približne 6,2 milióna eur. Informovala o tom Nadácia pre deti Slovenska.
„Zo štatistických údajov vyplýva, že najčastejšie sa do chudoby prepadajú práve rodiny s deťmi, o ktoré sa stará iba jeden z rodičov (33,6 percenta),“ uviedli organizátori. Poukázali pritom na stratu rodičovských bonusov, rastúce odvody, opakovanú konsolidáciu, zvyšovanie cien za potraviny, energie a služby.
„Za posledných päť rokov sme priamo finančne pomohli 481 jednorodičovským rodinám a 34 pomáhajúcim organizáciám. Balíčky oblečenia z našej Odevnej banky sme zas poslali do viac ako 2500 nielen jednorodičovských rodín v núdzi,“ priblížili organizátori zbierky.
Verejná zbierka bude prebiehať v piatok na Medzinárodný deň jednorodičov. V uliciach bude so žltými pokladničkami 1698 dobrovoľníkov, v teréne bude 612 dobrovoľníckych tímov. Do zbierky sa tiež zapojilo 255 škôl. „Žlté pokladničky nájdete v uliciach 114 miest a obcí vrátane všetkých krajských miest. Hoci najviac dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa bude pohybovať v Bratislave a Košiciach, Slovensko pokryjú od Malaciek na západe až po najvýchodnejšie miesta v okolí Sniny a Svidníka,“ skonštatovali organizátori.
Verejná zbierka a grantový program Hodina deťom finančne pomáha deťom a mladým ľuďom od roku 1999.
