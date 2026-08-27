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NEZMEŠKAJTE NEBESKÚ ŠOU: V piatok bude čiastočné zatmenie Mesiaca
Krátko pred západom Mesiaca z neho bude vidieť len malú osvetlenú časť.
Autor TASR
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Bratislava 27. augusta (TASR) - V piatok (28. 8.) ráno bude možné pozorovať čiastočné zatmenie Mesiaca. Na rozdiel od zatmenia Slnka, ktoré je viditeľné len z niektorých miest na Zemi, zatmenie Mesiaca možno pozorovať všade, kde bude nad obzorom. TASR o tom informoval Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov.
„Piatkové zatmenie bude síce len čiastočné, no bude mať veľkú fázu - Mesiac sa takmer celý ponorí do úplného tieňa Zeme. Začiatok zatmenia, keď Mesiac vstúpi do polotieňa, je ešte nepozorovateľný, no približne po polhodine si už všimneme, že jeho východný (ľavý horný) okraj je mierne tmavší, akoby bol začadený,“ ozrejmil Rapavý.
O 4.34 SELČ začne Mesiac vstupovať do úplného tieňa Zeme a jeho osvetlenej časti bude postupne ubúdať. S pribúdajúcim zatmením bude však aj obloha čoraz svetlejšia, no Mesiac v súhvezdí Vodnára bude vidieť stále dobre. „Ak sa naň pozrieme triédrom alebo malým ďalekohľadom, uvidíme, že ani časť ponorená v tieni nie je úplne čierna, ale má červenohnedé sfarbenie,“ doplnil Rapavý.
Krátko pred západom Mesiaca z neho bude vidieť len malú osvetlenú časť. Najväčšia fáza zatmenia, pri ktorej sa do úplného tieňa dostane približne 93 percent priemeru (vyše 96 percent plochy) mesačného disku, nastane už pod obzorom. Pohľad krátko pred západom Mesiaca však bude pôsobivý aj na svetlejšej oblohe.
Keďže zatmenie bude prebiehať pomerne nízko nad obzorom, na jeho pozorovanie astrológovia odporúčajú vybrať si miesto s dobrým výhľadom na juhozápadný obzor.
Naposledy bolo možné na Slovensku pozorovať zatmenie Mesiaca 7. septembra 2025. Ďalšie čiastočné nastanú 12. januára 2028 a 6. júla 2028, no budú tiež pomerne nevýrazné. Úplné zatmenie bude možné pozorovať na Silvestra 2028.
„Piatkové zatmenie bude síce len čiastočné, no bude mať veľkú fázu - Mesiac sa takmer celý ponorí do úplného tieňa Zeme. Začiatok zatmenia, keď Mesiac vstúpi do polotieňa, je ešte nepozorovateľný, no približne po polhodine si už všimneme, že jeho východný (ľavý horný) okraj je mierne tmavší, akoby bol začadený,“ ozrejmil Rapavý.
O 4.34 SELČ začne Mesiac vstupovať do úplného tieňa Zeme a jeho osvetlenej časti bude postupne ubúdať. S pribúdajúcim zatmením bude však aj obloha čoraz svetlejšia, no Mesiac v súhvezdí Vodnára bude vidieť stále dobre. „Ak sa naň pozrieme triédrom alebo malým ďalekohľadom, uvidíme, že ani časť ponorená v tieni nie je úplne čierna, ale má červenohnedé sfarbenie,“ doplnil Rapavý.
Krátko pred západom Mesiaca z neho bude vidieť len malú osvetlenú časť. Najväčšia fáza zatmenia, pri ktorej sa do úplného tieňa dostane približne 93 percent priemeru (vyše 96 percent plochy) mesačného disku, nastane už pod obzorom. Pohľad krátko pred západom Mesiaca však bude pôsobivý aj na svetlejšej oblohe.
Keďže zatmenie bude prebiehať pomerne nízko nad obzorom, na jeho pozorovanie astrológovia odporúčajú vybrať si miesto s dobrým výhľadom na juhozápadný obzor.
Naposledy bolo možné na Slovensku pozorovať zatmenie Mesiaca 7. septembra 2025. Ďalšie čiastočné nastanú 12. januára 2028 a 6. júla 2028, no budú tiež pomerne nevýrazné. Úplné zatmenie bude možné pozorovať na Silvestra 2028.