VIDEO: Polícia v piatok vykonáva náhodné kontroly na hraniciach

Bratislava 25. septembra (TASR) – Polícia uskutoční v piatok (25. 9.) na pozemných hraničných prechodoch preventívno-bezpečnostnú akciu, ktorá súvisí so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19. "Cieľom je zistiť aktuálny stav dopravy cez hraničné prechody so susednými štátmi. Polícia bude preto náhodne kontrolovať dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR," spresnila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová.







Policajti budú kontroly vykonávať priamo na hraničných prechodoch so všetkými susednými štátmi alebo v ich bezprostrednej blízkosti. "Ubezpečujeme verejnosť, že sa budeme snažiť, aby nedošlo k spomaleniu dopravy na hraniciach," dodala Bárdyová.



Od piatka 18. septembra vykonáva polícia náhodné kontroly na hraniciach s ČR. Ich cieľom je dohliadať na plnenie povinnosti registrácie, ktorá pribudla po zaradení ČR na zoznam takzvaných rizikových krajín.