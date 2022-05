V piatok v noci sa začínajú simulované záplavy na ramene Dunaja

Bratislava 13. mája (TASR) - V piatok v noci sa začínajú simulované záplavy ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja. Potrvajú celkovo 41 dní. TASR o tom informovali zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.



Vodohospodári tento rok realizujú na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR dve simulované záplavy – jarnú, ktorá sa začne v piatok v noci a bude trvať do 12. júna, a plynule nadväzujúcu letnú od 13. do 28. júna. Tesným naviazaním termínov záplav sa podľa nich zabezpečí úspešnosť prirodzenej reprodukcie rýb a aj plynulý priebeh vývinových cyklov vodných živočíchov. Ramenná sústava je dotovaná vodou cez nápustný objekt v Dobrohošti.



Cieľom tohtoročných simulovaných záplav sú druhy rýb a živočíchov európskeho a národného významu. Patrí k nim napríklad kunka červenobruchá, mlok dunajský, pĺž vrchovský, pĺž podunajský, lopatka dúhová, hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, plotica lesklá, hlaváč bieloplutvý, holeň dravý, hlavátka podunajská, šabľa krivočiara, hrúz vladykov, hrúz fúzatý, hrúz kesslerov, čík európsky, pimprlík bruškatý, kotúľka štíhla či plocháč červený.



"Simulované záplavy považujeme vo Vodohospodárskej výstavbe za mimoriadne dôležité opatrenie z hľadiska environmentálneho prínosu pre zlepšenie stavu ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja," zdôraznil generálny riaditeľ štátneho podniku Vladimír Kollár.



Simulované záplavy sa realizujú v súlade so schváleným Dočasným manipulačným poriadkom pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Počiatočný maximálny prietok je 90 kubických metrov za sekundu, neskôr sa ustáli na 60 kubických metrov za sekundu. "V rámci simulovaných záplav vodohospodári realizujú aj takzvaný hladinový režim (zahradzovanie otvorov na líniách prehrádzok), čím sa dajú dosiahnuť efektívne záplavy územia aj pri nižších prietokoch," doplnili vodohospodári.



Rozhodnutie o záplavách padlo na stretnutiach so ŠOP SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ), Slovenským rybárskym zväzom, Slovenským rybárskym klubom a Slovenským vodohospodárskym podnikom.