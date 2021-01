MINISTRI: V pláne obnovy budú časti na podporu životného prostredia

Bratislava 26. januára (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj a minister financií Eduard Heger (obaja OĽANO) sa dohodli, že v Pláne obnovy a odolnosti SR budú časti na podporu biodiverzity, vodozádržných opatrení v krajine a na pomoc adaptácie na zmenu klímy. Sériu rokovaní absolvovali minulý týždeň. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Budaj a Heger rokovali o rozdelení zdrojov plánu obnovy a odolnosti. Ten žiadali doplniť aj mimovládne organizácie. Šéf envirorezortu informoval ministra Hegera aj o tom, že MŽP má pripravený program renovácie rodinných domov. "Rokovania budú ešte pokračovať," deklaroval odbor komunikácie.



Mimovládne organizácie chcú v pláne obnovy opatrenia súvisiace s adaptáciou krajiny na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre cyklodopravu. MŽP ocenilo ich záujem.



Ministerstvo financií vnímalo znepokojenie a výzvu na doplnenie priority "Zelené Slovensko" o opatrenia súvisiace so životným prostredím. Plán obnovy bude striktne dodržiavať kritériá stanovené Európskou komisiou, a teda nasmeruje 37 percent celkovej alokácie do zelenej transformácie, skonštatoval rezort.