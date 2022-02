V pléne diskutujú o súdnej mape, Blanár vyzval Kolíkovú na demisiu

Bratislava 17. februára (TASR) - V parlamente pokračuje vo štvrtok popoludní diskusia k reforme súdnej mapy. Ešte v dopoludňajšom hlasovaní poslanci posunuli do druhého čítania vládny návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov. Tento návrh predpokladá zrušenie štyroch okresných súdov. Dôjsť má ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov a z niektorých sídelných súdov sa majú stať pracoviská.



Do druhého čítania neprešiel dopoludnia návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková navrhovala, aby ich sídlom boli po novom Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Hlasovanie o tomto návrhu bolo tesné a chýbal jeden hlas na posunutie zákona do druhého čítania.



Pred hlasovaním o zriadení mestských súdov v Bratislave a Košiciach požiadala ministerka o otvorenie diskusie. V nej žiadala poslancov o podporu. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) reagoval, že sudcovia nechcú rušenie súdov.



V popoludňajšej debate vyzval podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) ministerku, aby podala demisiu. Dôvodom je podľa neho to, že nemá dôveru tejto koalície. Dodal, že za rok a pol nedokázala presvedčiť ani len koalíciu a vyvolala nedôveru i medzi jednotlivými súdmi a ich zamestnancami.