V podniku treba mať pod kontrolou osobné veci i svoj nápoj

Bratislava 31. decembra (TASR) - Osobné veci, ako sú doklady, mobil a peniaze, treba mať pod kontrolou v dopravných prostriedkoch, podnikoch i na uliciach. Na očiach treba mať aj odložené oblečenie či kabelku. Bez dohľadu by nemal zostávať ani nápoj. Upozorňuje na to polícia v súvislosti s koncoročnými zábavami.



"Kým sa k stolu opäť vrátite, v nápoji už môže pribudnúť droga. Po vypití môžete nad sebou stratiť kontrolu, v iných prípadoch môžete upadnúť do útlmu," varuje polícia. Páchateľ môže obeť pod vplyvom drog ľahko okradnúť či sexuálne zneužiť. "Ak ste drink čo i len na chvíľu nechali bez dohľadu, objednajte si radšej nový," dodáva.



Polícia tiež pripomína, že po požití alkoholu je zakázané sadnúť si za volant. "Ohrozujete seba, svojich príbuzných či známych v aute, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky," apeluje na vodičov. Jazdu pod vplyvom alkoholu nazýva polícia "zbytočným hazardom a nezodpovednosťou vodiča". Zdôrazňuje, že ide o protizákonné konanie. Ak má vodič v krvi viac ako jedno promile, ide dokonca o trestný čin.