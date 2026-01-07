< sekcia Slovensko
V pohoriach platí nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo
Autor TASR
Liptovský Hrádok 7. januára (TASR) - V slovenských pohoriach platí v stredu nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Lavínové nebezpečenstvo je lokálne, koncentruje sa do miest, kde vietor navial väčšie množstvo nového snehu. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Nový sneh je v žľaboch, muldách a pod skalnými stenami uložený vo forme menej stabilných snehových dosiek a vankúšov. „Uvoľnenie lavíny na takýchto strmých svahoch, kde sa pod novým snehom nachádza ešte aj starý zmrznutý sneh, je možné najmä pri dodatočnom zaťažení. Väčšie samovoľné lavíny sa neočakávajú,“ upozornilo stredisko.
Za poslednú periódu sneženia pripadlo v slovenských pohoriach 20 až 40 centimetrov nového snehu, ktorý bol vplyvom silného vetra previevaný na záveterné miesta a do pásma lesa, kde jeho výška dosahuje aj viac ako 60 centimetrov. „Na vetrom exponovaných miestach je povrch snehu vyfúkaný až do starého snehu, prípadne skál a trávy. Vplyvom veľmi nízkych teplôt sa nový sneh nevie previazať so starým snehovým podkladom a ostáva nestabilný,“ dodalo SLP s tým, že celková výška snehu ostáva aj naďalej podpriemerná.
