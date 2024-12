V pohoriach trvá malá lavínová hrozba, množstvo snehu je podpriemerné

Liptovský Hrádok 26. decembra (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí i vo štvrtok vo všetkých slovenských pohoriach. Snehová pokrývka je tam totiž podpriemerná. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).



Počas štvrtka bude počasie vo všetkých horstvách Slovenska ovplyvňovať mohutná tlaková výš, čo prinesie jasné počasie bez výrazného vetra, postupne sa bude otepľovať. Poslednú periódu sneženia sprevádzal veľmi silný vietor severovýchodných smerov.



"Hlavným lavínovým problémom je vetrom previaty sneh, a to predovšetkým na južných, juhozápadných, západných a juhovýchodných expozíciách na strmých až extrémne strmých svahoch," priblížilo SLP.



V najvyšších polohách, najmä v žľaboch, muldách a terénnych depresiách, sa podľa neho nachádzajú snehové dosky a vankúše, ktoré ležia na vrstve starej stvrdnutej snehovej pokrývke a sú od nej jasne rozlíšiteľné. "Väzba medzi týmito dvoma vrstvami nie je dostatočná a veľkým dodatočným zaťažením je možné uvoľniť menšiu lavínu. Hrozba takýchto menších lavín predstavuje najmä strhnutie postihnutého do exponovaného terénu," upozornilo.



Množstvo snehu vo všetkých horstvách Slovenska je podpriemerné. Za poslednú periódu sneženia pripadlo do desať centimetrov nového prachového snehu. Sneženie prichádzalo od severovýchodu, preto bol najväčší prírastok vo východnej časti Vysokých Tatier.



V najvyšších polohách, predovšetkým v úzkych žľaboch a zárezoch, môže byť lokálne nafúkané väčšie množstvo snehu na tvrdom až ľadovom podklade. Na takýchto miestach sa nachádzajú menšie dosky a snehové vankúše z previateho snehu, ktoré ležia na starších premrznutých, tvrdých miestami až ľadových, vrstvách. Nový vetrom previaty sneh je nedostatočne zviazaný s podkladom a jeho stabilita je slabá. Na mnohých miestach sa na povrchu nachádza tvrdá až ľadová kôra. Pod touto vrstvou sa vytvorili hranato-zrnné sypké vrstvy a pohyb po nich je ťažký.